Польша попросит Трампа прислать побольше солдат

Глава Польши Анджей Дуда заявил о желании обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность увеличения числа американских военных в стране во время его визита в Польшу 6 июля.

«Мы будем говорить прежде всего об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше», — сказал польский лидер в интервью изданию SE.

Дуда подчеркнул важность отношений с США и напомнил, что приглашал Дональда Трампа уже дважды.

«В первый раз, когда поздравлял его с победой в телефонном разговоре. Тогда я сказал ему, что Соединенные Штаты являются нашим очень важным стратегическим союзником. Второй раз я пригласил его лично, разговаривая в Брюсселе лицом к лицу на саммите НАТО», — отметил он.