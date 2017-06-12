Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

В Минобороны Украины констатируют, что обострение в зоне АТО на востоке страны, начавшееся две-три недели назад, сохраняется, с начала сегодняшних суток погиб один военный, еще четверо ранены.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь оборонного ведомства Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает korrespondent.net.

«Мы констатируем обострение ситуации, которое началось две-три недели назад, и оно не утихает. Могу сказать, что сегодня мы тоже имеем потери. С начала этих суток один парень погиб и четверо получили ранения. Есть и потери в технике», — заявил он.

Напомним, за минувшие сутки число обстрелов в зоне АТО со стороны сепаратистов составило 67. В результате двое военных погибли, еще четверо получили ранения.