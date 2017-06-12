Оформите дебетовую карту NIKOIL | Bank и обналичивайте средства без комиссии!

NIKOIL | Bank продлил срок акции по отмене комиссий за снятие наличных с дебетовых карт посредством сети своих банкоматов и POS-терминалов. Все обладатели дебетовых пластиковых карт, независимо от ее вида и стоимости, не только будут располагать современным платежным средством, но и получат стопроцентную скидку по комиссиям!

Данные условия действительны как для действующих клиентов, так и для новых. На сегодняшний день в продуктовой линейке по пластиковым картам NIKOIL | Bank представлены такие виды карт, как Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Plаtinum, MasterCard Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold.

Следует отметить, что, приобретая Visa Plаtinum, клиент получает в подарок карту Priority Pass, которая дает возможность свободно посещать специальные VIP-залы отдыха в аэропортах всего мира.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

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