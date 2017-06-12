Эльмар Мамедъяров: «Документ по карабахскому конфликту остается прежним»

Документ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта остается прежним, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Над ним проводилась работа на уровне президентов Азербайджана, Армении и России в ходе совместной встречи в Санкт-Петербурге. И этот документ на данный момент остается основным на столе переговоров», — сказал Мамедъяров в понедельник в ходе совместной с главой МИД Эстонии Свеном Миксером пресс-конференции в Баку.

Глава МИД Азербайджана отметил, что в ходе встречи со своими российским и армянским коллегами 29 апреля в Москве он обсудил вопросы продвижения переговорного процесса.

«Я не могу сейчас сказать, с какими предложениями сопредседатели приедут в Баку», — подчеркнул Мамедъяров, комментируя предстоящий визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

По его словам, в настоящее время посредники в переговорном процессе находятся в Армении. «Подождем, с каким месседжем они приедут из Армении в Баку», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан выступает за начало ведения субстантивных переговоров по Нагорному Карабаху. «Позиция Азербайджана остается неизменной. Статус-кво должен быть изменен, так как всем известно, какими могут быть последствия при его сохранении», — сказал Мамедъяров.