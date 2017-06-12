Центр эпидемиологии: «Отравление детей произошло из-за воды»

«Обращение в больницу большого числа детей, проживающих на одной территории, в связи с кишечной инфекцией ротавирусом дало основание подозревать, что заражение произошло посредством воды», — сказал директор Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Имран Абдуллаев, передает АПА.

Он сказал, что сотрудники ОАО «Азерсу» совместно с сотрудниками центра возьмут образцы воды по всем линиям водораспределителя в Сумгаите, где были зарегистрированы случаи массового заражения среди детей.

И.Абдуллаев отметил, что этот процесс продлится несколько дней. По его словам, среди населения проводятся санитарно-профилактические и лечебные мероприятия, а также осуществляется санитарно-эпидемиологическое просвещение.

И.Абдуллаев сказал, что в настоящее время в составе воды нет никаких проблем, она отвечает требованиям госстандарта.

«В результате проведенного после 9 июня исследования в составе воды никаких отклонений обнаружено не было. Однако неизвестно, проблема возникла 7 или 8, или 9 июня. Возможно, эта проблема была в коротком промежутке времени, но в настоящее время никакой проблемы нет. Мы держим ситуацию под контролем и продолжаем исследования. В течение 10-15 дней исследования будут проводиться регулярно», — сказал директор РЦГЭ.