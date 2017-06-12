Порошенко запретил георгиевские ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», сообщает в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

Закон был принят Верховной Радой 16 мая. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты, или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения предусматривают штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, или административный арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты либо предметов с ее изображением во всех случаях.