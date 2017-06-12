Брата Ким Чен Ына заподозрили в работе на американцев

Убитый брат лидера КНДР Ким Чен Нам мог сотрудничать с американской разведкой. Об этом сообщает Asahi со ссылкой на малазийские источники.

По утверждению газеты, при осмотре вещей покойного была обнаружена крупная сумма денег: четыре пачки по 30 тысяч долларов каждая. При этом, как установили следователи, убитый не снимал валюту ни в одном из местных банков.

В этой связи малазийские специалисты предположили, что деньги были получены от некоего американца, который предположительно связан со спецслужбами США. Эта версия также подтверждается тем фактом, что именно с этим гражданином США Ким Чен Нам несколько раз встречался ранее.