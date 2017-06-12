Политэмигрант Вирабян требует возбудить уголовное дело против Сержа Саргсяна

Политэмигрант Гриша Вирабян, который получил убежище в Бельгии, подал в Службу уголовного спецрасследования Армении заявление с требованием возбудить уголовное дело против президента Сержа Саргсяна.

Основанием для такого требования Гриши Вирабян служит решение Европейского суда. Евросуд установил массу нарушений прав Гриши Вирабяна в деле, которое было возбуждено против него в Армении 24 апреля этого года.

Его пытали и били Ашот Карапетян, бывший заместитель управления уголовного розыска марза Арарат, Овик Мовсисян, бывший начальник отдела уголовного розыска полиции города Арташат, и Аветик Арутюнян, бывший начальник ГАИ марза Арарат.

В 2012 году Евросудом было установлено, что по отношению к Вирабяну нарушен ряд пунктов Европейской Конвенции о правах человека, но ни одно из решений Евросуда не исполнено Сержем Саргсяном.

«Так как гарантом исполнения законов является президент и именно он принимает решения по всем политическим вопросам, значит именно согласно его решению не исполняются решения Евросуда по правам человека. Это в свою очередь означает, что Серж Саргсян принял политическое решение прикрывать преступников. Исходя из этого и принимая за основу пункт 2/332 статьи УК РА, требую возбудить уголовное дело по отношению к Сержу Саргсяну», — сказал Вирабян.