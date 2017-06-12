Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в пособничестве террористам. Об этом он заявил, выступая в парламенте, сообщает агентство БГНЕС, передает ТАСС.

«Наше правительство защищает европейскую позицию. Мы защищаем европейский договор, в том числе распределение ответственности между странами — членами ЕС и Брюсселем. Брюссель изменил свою позицию, а не Венгрия», — сказал Орбан в своей речи в парламенте в Будапеште.

Он открыто обвинил Брюссель в том, что тот «стоит на стороне террористов» и что такая ситуация «абсолютно непонятна».

Орбан отдельно высказал свое отношение к американскому финансисту Джорджу Соросу. Он отметил, что считает абсурдной ситуацию, когда финансовый спекулянт диктует Брюсселю направление движения и указывает, что Европа должна делать, а европейские лидеру ему «кланяются».