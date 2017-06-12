В Бакинском апелляционном суде состоялось подготовительное заседание по апелляционной жалобе экс-министра здравоохранения Али Инсанова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Судья объявил присутствующим, что Али Инсанов обратился с заявлением, в котором попросил провести заседание без его участия.

Выступивший адвокат экс-министра Агавейс Шахверди потребовал исключить из списка несколько вещественных доказательств.

Он также попросил провести экспертизу, которая бы установила отсутствие отпечатков пальцев Али Инсанова на упаковках, где хранились наркотики.

Гособвинитель Джейхун Будагов выступил против ходатайства.

Ходатайство не было принято судом.

Напомним, 26 апреля 2017 года в Гарадагском районном суде был завершен процесс по уголовному делу в отношении Али Инсанова. Решением суда экс-министр был приговорен к семи годам лишения свободы.