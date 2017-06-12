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Закир Гасанов на переговорах с турецким командующим фото

 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Баку командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Салихом Зеки Чолаком, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

 

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что военное сотрудничество между нашими странами ведется как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Министр особо подчеркнул расширение связей в военной, военно-технической сфере и в области военного образования.

Говоря о своем очередном визите в Азербайджан, генерал армии С.Чолак отметил важность проведения тактических учений в Нахчыване. Он также подчеркнул, что связи наших стран имеют древние исторические корни и основаны на дружественных традициях, добавив, что Азербайджан является важным партнером Турции.

Затем состоялся широкий обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, перспективам развития связей между вооруженными силами Азербайджана и Турции, организации взаимных визитов делегаций специалистов с целью обмена опытом, проведению военных учений в обеих странах с участием различных видов войск, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение встречи командующий Сухопутными войсками Турции генерал армии С.Чолак был награжден медалью «За заслуги в сфере военного сотрудничества» за вклад в укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

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