Руководство haqqin.az доводит до сведения Общественно-политического отдела Администрации Президента, что сегодня в редакции трех изданий — haqqin.az, virtualaz.org и azeridaily.com было проведено заседание, на котором были выдвинуты кандидатуры на соискание квартир в доме, построенном для журналистов.

Заседание состоялось в присутствии члена Комиссии для определения правил и условий выдачи квартир сотрудникам СМИ, представителя Совета прессы Айдына Гулиева.

Выступивший на заседании глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев объявил имена сотрудников трех изданий, подходящих под правила и условия выдачи квартир.

В своем выступлении Эйнулла Фатуллаев рассказал о заботе, оказываемой государством прессе, и поблагодарил Президента Ильхама Алиева за эту заботу.

При выдвижении кандидатов редакции трех изданий руководствовались правилами, установленными Фондом государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана.

Хотя редакциям трех изданий полагалось 9 квартир, учитывая острую конкуренцию и череду позорных скандалов среди журналистов других редакций, было принято решение выдвинуть по одному кандидату от каждого издания на соискание квартир.

Каждый из трех выдвинутых кандидатов сыграл большую роль в развитии наших изданий и в целом отечественной журналистики.

Единогласным голосованием коллектива трех изданий были утверждены следующие кандидаты:

Мурад Самедов — заместитель главы haqqin.az

Фархад Мамедов — шеф-редактор virtualaz.org

Юсиф Алиев — дежурный редактор сайта azeridaily.com

Редакция выражает надежду, что на сей раз справедливость не обойдет стороной haqqin.az.