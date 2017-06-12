Иванка Трамп о негативном отношении к отцу

Старшая дочь и советник президента США Иванка Трамп заявила, что не ожидала такого уровня недоброжелательности по отношению к своему отцу Дональду Трампу и его администрации, передает РИА Новости.

«Я не ожидала такого уровня недоброжелательности… Но не предполагалось, что будет легко», — ответила Иванка Трамп на вопрос ведущего телепередачи Fox & Friends о том, тяжело ли придерживаться политических планов в сложившихся обстоятельствах.

«Мой отец и его администрация намерены действовать новаторски… Мы планируем изменить статус-кво», — добавила Иванка.

Она также отметила, что в некоторых случаях была «ошарашена распрями, а также дикостью» происходящего.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие негативно настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который симпатизирует республиканцам.