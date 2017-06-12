Армянский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Рио-2016 Артур Алексанян стал участником скандала, возникшего на соревнованиях «Золотого Гран-при» в Тбилиси.

В финале весовой категории до 98 кг Алексанян встретился на ковре с грузинскими борцом Ревазом Надареишвили. В ходе поединка армянам не понравилось судейство. Из-за того, что армянские представители начали высказывать свое недовольство, началась массовая потасовка с грузинами (ниже смотрите видео с 06:50). Алексанян оставил ковер и тоже вмешался в конфликт. В результате армянскому борцу было засчитано техническое поражение. Он был дисквалифицирован и лишен даже серебряной медали.

Армянская сторона, как это обычно бывает, считает виновными всех, кроме себя. На этот раз армяне обвинили турецкого рефери, судившего схватку. По словам тренера сборной Армении Самвела Геворгяна, «турок хотел навредить Артуру, и у него это получилось. Во время инцидента Артур ушел с ковра, чтобы разрядить накаленную обстановку. Даже напали на отца Артура Алексаняна. Все это было сделано специально, чтобы присудить победу грузину и дисквалифицировать нашего спортсмена».

Главный тренер сборной Армении Левон Джулфалакян обвиняет и судей, и грузинских болельщиков:

«Все специалисты в один голос отмечали неквалифицированное судейство. До конца схватки Алексаняна оставалось 45 секунд, и при счете 1:2 ничего еще не было ясно. Артур постоянно атаковал, но судьи не присуждали ему очки за пассивность соперника. В этот момент события приняли неожиданный оборот. Болельщики откуда-то приблизились к отцу и личному тренеру Артура Геворгу Алексаняну. Началась толкотня, и Артур, естественно, в этот момент не мог остаться безучастным. Он сошел с ковра и приблизился к месту событий, чтобы происходящее не приняло плохой оборот. Судьи мгновенно воспользовались этим эпизодом и дисквалифицировали Артура».

Вице-президент армянской федерации Арсен Бадалян также считает, что виноваты представители Турции – не только судья, но и делегат.

«Конечно, инцидент получился скверным, — говорит Бадалян. — Но в борьбе подобные явления не в новинку. Мы, к сожалению, часто видим подобное. На этом турнире несправедливо поступили не только с Артуром Алексаняном. То же самое хотели проделать и с победителем турнира Володей Франгуляном во время его финальной схватки с турком. Делегат Объединенного мира борьбы (UWW) из Турции попытался вмешаться в ход поединка, когда секунданты турецкого борца выбросили «челлендж», то есть подали протест.

Я не позволил ему это сделать, поскольку по правилам представитель UWW не имеет права вмешиваться в схватку с участием своего соотечественника. Но турецкому делегату все же удалось сделать свое черное дело в ситуации с Алексаняном. Когда Артур направился в месту конфликта, я метнулся в его сторону, чтобы он не сошел с ковра. Но турецкий делегат, который до этого оставался безучастным к происходящему, резко активизировался и моментально сделал у себя соответствующую отметку. Поединок по сути не завершился — Артура Алексаняна дисквалифицировали».

В Тбилиси выступали и азербайджанские спортсмены. Наша страна была представлена в соревнованиях по вольной борьбе. Под руководством главного тренера сборной Азербайджана Фирдовси Умудова наши спортсмены завоевали два золота, серебро и бронзу. Награды высшей пробы у Галиба Алиева (61 кг) и Александра Гостиева (86 кг), серебро у Мирджалала Гасанзаде (57 кг). Все трое встречались в финале с грузинскими спортсменами. Бронза досталась Джошгуну Азимову (70 кг).

Сборная Армении, участвовавшая как в соревнованиях по вольной, так и греко-римской борьбе, завоевала в Тбилиси лишь одно золото. Также у армян два серебра и две бронзы.