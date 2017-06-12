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В Баку мужчину забодала корова

 

В Баку 27-летний мужчина получил травмы в результате нападения коровы, сообщает Report.

Согласно информации, в поселке Балаханы корова напала на 27-летнего Сахавата Гасанова, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован.

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