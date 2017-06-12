Создан оперативный штаб в связи с отравлением детей

«В Сумгаите среди детей распространилась ротавирусная инфекция. Как только поступила информация об этом, в Министерстве здравоохранения был создан оперативный штаб, который и сегодня функционирует», — заявил главный педиатр республики Насиб Гулиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, в настоящее время в больнице продолжают лечение дети, которых поздно привели в больницу родители.

«Процесс локализован за короткое время. Все детей заявили о том, что пили некипяченую воду.

В связи с этим ОАО «Азерсу», отдел эпидемического контроля Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения проводят исследование воды по трубопроводу. Предварительные результаты исследования показали, что инцидент связан с сырой водой из водопроводной линии. И именно обнаруженные вирусы больше всего распространяются в воде. С учетом этого считается нецелесообразным давать детям некипяченую воду», — сказал Насиб Гулиев.

Главный педиатр страны отметил, что сразу после инцидента был начат процесс очистки и обезвреживания воды, в настоящее время качество воды полностью соответствует стандартам.