Межбанк дарит клиентам туристические страховки

Международный Банк Азербайджана (МБА) запускает новые кампании под лозунгом “Hər Kəsə YAY”.

В рамках первой кампании, которая продлится да 14 июля, клиенты, приобретающие пластиковые карты VISA/MasterCard Gold, VISA/MasterCard Platinum посредством интернет-страницы банка www.ibar.az, получат в подарок туристическую страховку на 14 дней. Клиенту не нужно идти в страховое агенство,т.к. оформление страхового полиса будет осуществляться в банке. Каждый клиент может воспользоваться данной кампанией лишь раз.

Для онлайн заказа пластиковых карт необходимо пройти по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/cards/#status-cards

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/internationalbankofazerbaijan/).