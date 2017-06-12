Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, сообщает официальный сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением, с целью строительства автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, объединяющей 6 жилых пунктов с население 188 тыс. человек, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента ОАО «Азеравтойол» выделено 5,3 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.