В Германии задержаны четверо предполагаемых террористов

Немецкие полицейские задержали в одном из районов Гамбурга четверых вероятных участников террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает Bild.

Спецоперация была проведена в 4:30 по местному времени. К дому, где находились подозреваемые, подъехало несколько полицейских машин. Сотрудники спецслужб ворвались в помещение и захватили четверых мужчин в возрасте от 39 до 51 года. Трое из них, предположительно, родные братья, четвертый также является их родственником.

Немецкие следователи полагают, что в 2012 году все они примкнули к группировке «Джебхат ан-Нусра» и участвовали в боевых действиях против правительственных сил на территории Сирии.

Решение об их аресте будет принимать суд, который состоится 13 июня.