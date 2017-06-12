Анкара позитивно оценивает переговоры по ЗРК С-400

Российско-турецкие переговоры о закупке зенитных ракетных систем С-400 развиваются в позитивном ключе. Об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш. При этом он добавил, что до подписания контракта дело еще не дошло, сообщает Вести.ру.

1 июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России поставить Анкаре зенитные ракетные системы С-400. Эта тема обсуждалась на переговорах с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале мая.

7 июня директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов сообщил, что Москва и Анкара согласовали технические параметры контракта. По его словам, делегация «Рособоронэкспорта» посещала Турцию для обсуждения деталей сделки.