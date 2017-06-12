Великобритания заступилась за Катар

Странам Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, следует ослабить давление на Катар. Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.
«Я призываю страны Персидского залива предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации и поиску быстрого разрешения конфликта», — отметил Джонсон.
Сегодня британский министр встретился с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом аль-Тани. По словам Джонсона, власти страны озабочены действиями ряда стран в отношении Катара.