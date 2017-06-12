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Великобритания заступилась за Катар

 

Странам Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, следует ослабить давление на Катар. Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

«Я призываю страны Персидского залива предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации и поиску быстрого разрешения конфликта», — отметил Джонсон.

Сегодня британский министр встретился с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом аль-Тани. По словам Джонсона, власти страны озабочены действиями ряда стран в отношении Катара.

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