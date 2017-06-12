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Недовольство в Армении: фермеры против российских танков

 

Жители села Мармашен Ширакской области Армении негодуют: тяжелая техника 102-й российской военной базы едет на полигон через их земельные угодья, повреждая посевы пшеницы. Фермеры требуют компенсации за ущерб, но не знают, к кому обращаться.

«В прошлом году град побил, а в этом году танки. Они здесь устроили себе дорогу, нашли более короткий путь для себя. Не хотят зря солярку тратить, вот и едут, сминая наши поля», - в беседе с корреспондентом Радио Азатутюн сетовали сельчане.

Полигон «Камхуд» находится вблизи четырех сельских общин. Уже не первый год российская тяжелая военная техника передвигается по сельскохозяйственным полям. Но если раньше повреждались только участки, непосредственно прилегающие к полигону, то сейчас российские танки увеличили площадь поврежденных участков еще больше, чтобы сократить себе путь.

Жители села Мармашен говорят, что еще не подсчитали сумму ущерба в этом году. В предыдущие годы он никогда компенсации не получал. Староста села Мармашен Гурген Егоян поднял вопрос об ущербе, который несут сельчане, на последнем заседании областной администрации. «Дело в том, что на поврежденных участках поля был произведен повторный посев, но уже около 10 дней, как регулярно, почти каждый день происходит движение по тому же пути», - говорит он.

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