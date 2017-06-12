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Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе «Он так хотел остаться в Баку…» Видео

Автор: Отдел спорта 

Сообщается, что авария произошла в 4:30 по местному времени. Футболист скончался на месте. Пессалли возвращался с дня рождения. Спасатели прибыли на место происшествия в 7 часов. Им пришлось потратить три часа, чтобы вытащить тело из разбитого всмятку автомобиля. В машине были найдены две пустые пивные бутылки.

В машине марки Audi находился и друг футболиста. Он отделался незначительными травмами.

У Жонаса Пессалли остались жена и трое детей.

Глава наблюдательного совета «Нефтчи» Чингиз Абдуллаев выразил соболезнования семье погибшего.

«Мне так не нравится предопределенность наших судеб, - написал Ч.Абдуллаев в своем фейсбуке. - Мы не пластинки и не магнитофонные ленты, на которых записана наша жизнь. Человеку дано самому выбирать. Иногда он ошибается. Приехавший в прошлом году бразильский полузащитник Жонас Пессалли запомнился и своей игрой, когда он забил сразу три мяча в четвертьфинальном матче Кубка между «Нефтчи» и «Зиря», и своими комментариями в фейсбуке, где он восторгался нашим городом, нашим клубом и нашими болельщиками. Он был просто хороший и добрый молодой человек!

Во время зимнего перерыва мы предложили ему продлить контракт. Он так хотел остаться в Баку. Но супруга настаивала, чтобы они наконец вернулись в Бразилию, где не были пять лет. И они уехали. Прощаясь, он говорил «до свидания», убежденный, что еще вернется в наш прекрасный город.

Он погиб в автомобильной катастрофе. Ему было только 26 лет. Некоторые говорят, что это судьба. Может и так. Но молодого парня все равно жалко. Одним хорошим человеком в мире стало меньше. Это всегда выглядит как не совсем справедливая насмешка Судьбы! Или все-таки существует некая предопределенность, и мы ничего не можем с ней сделать?»

*     *    *

В автокатастрофе погиб бывший футболист «Нефтчи» Жонас Пессалли.

Трагедия случилась сегодня в Бразилии рано утром по местному времени. Автомобиль 26-летнего футболиста влетел в столб в городе Куритиба.

Пессалли перешел в «Нефтчи» в октябре 2016 года. В январе он покинул клуб. После возвращения в Бразилию Пессалли перешел в команду «Парана».

Также в его послужном списке выступления за «Гремио», французские «Анже» и «Люсон».



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