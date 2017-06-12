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Катар начал получать продовольствие из Омана

 

Катарский порт Хамад начал принимать корабли с грузами, идущие из портов султаната Оман вместо ОАЭ после того, как 5 июня Эмираты разорвали дипотношения с Дохой и запретили катарским судам заходить в свои порты, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на сообщение порта Катара.

По информации портала, в понедельник в Катар отправилось грузовое судно из оманского порта Сохар. Также для этих целей теперь используется порт султаната Салала.

Ранее большие грузовые корабли заходили в дубайский глубоководный порт Джебель Али, откуда на малотоннажных судах грузы доставлялись в катарский порт, неспособный принимать крупные суда.

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