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Азербайджан подарил Джибути медицинское оборудование

 

Фонд Гейдара Алиева подарил министерству здравоохранения Джибути медицинское оборудование. В связи с этим в Центральной больнице министерства здравоохранения Джибути состоялась презентация этого оборудования, сообщает АзерТАдж.

На мероприятии была предоставлена информация о гуманитарных проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и зарубежных странах. Было отмечено, что в рамках этих проектов педиатрическое отделение Центральной больницы Джибути было обеспечено медицинским оборудованием 10 наименований, и эта акция внесет вклад в развитие системы здравоохранения страны, а также в расширение двусторонних отношений.

Посол Азербайджана в Эфиопии Эльман Абдуллаев в своем выступлении сказал, что дружественные отношения между Азербайджаном и Джибути служат национальным интересам обеих стран и что посольство и впредь продолжит меры по укреплению этих связей.

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