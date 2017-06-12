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В Евросоюзе посоветовали Украине пока не думать о членстве

 

Евросоюз посоветовал Украине пока не думать о членстве. В ЕС уверены, что украинскому государству нужно сконцентрироваться на реформах, а остальные вопросы создадут «иллюзии с украинской стороны», сказал глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, передает DW.

По словам Мингарелли, в повестке дня Евросоюза отсутствует вопрос о членстве Украины в ЕС. «Этот вопрос не стоит у нас на повестке дня, прямо говоря. И я не думаю, что кому бы то ни было стоит поднимать этот вопрос», — уточнил он.

По его мнению, предстоит несколько лет очень тяжелой и серьезной работы, на которой Украине следует сфокусироваться. «Остальные вопросы не стоит даже поднимать — так это только создаст иллюзии с украинской стороны и трудности со стороны ЕС», — уверен Мингарелли.

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