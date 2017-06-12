Белый дом осудил аресты митингующих в России

Белый дом осудил аресты участников акций протеста, которые прошли в России 12 июня. Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель американской администрации Шон Спайсер.
«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных митингующих по всей России», — отметил он.
Спайсер подчеркнул, что задержание мирных протестующих, сотрудников правозащитных организаций и журналистов противоречит основным ценностям демократии.
В администрации президента США Дональда Трампа призвали Москву освободить задержанных участников акций протеста.