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Мощное землетрясение на Лесбосе

 

Сильное землетрясение разрушило несколько домов на греческом острове Лесбос, свидетельствуют местные жители.

"Это было ужасно! Такого ужаса давно не было!", — сказала РИА Новости по телефону жительница Митилини. По ее словам, дома трясло, падали шкафы, мебель, посуда.

Особо сильно пострадал город Пломари на юге острова. "Сообщается, что там разрушены несколько домов, одна женщина ранена. Однако точной информации пока нет. Местные власти пока не сообщают, видимо, боятся паники", — сказала собеседница агентства.

Как сообщил Институт геодинамики Афинской национальной обсерватории, сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос в 15.28. Затем последовал афтершок в 4,8 и несколько менее сильных толчков.

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