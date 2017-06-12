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Сборная Ирана гарантировала участие на Чемпионате мира по футболу

 

Сборная Ирана по футболу со счетом 2:0 одержала победу над командой Узбекистана в матче третьего раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года по футболу в России в зоне Азиатской конфедерации и обеспечила себе право выступить в финальной стадии.

Встреча группы А прошла в воскресенье в Тегеране. В составе хозяев отличились нападающий "Ростова" (Ростов-на-Дону) Сердар Азмун (23-я минута) и Мехди Тареми (88). На 50-й минуте иранцы не забили пенальти.

Сборная Ирана набрала 20 очков после 8 игр. За 2 тура до конца 3-го отборочного раунда иранцы лидируют, опережая идущих третьими узбеков с 12 баллами. Иранцы уже не опустятся в группе ниже второго места (его занимает команда Южной Кореи с 13 очками после 7 матчей), также дающего право прямого выхода на ЧМ.

Иранцы стали второй командой, пробравшейся в финальную часть турнира. Ранее путевку на чемпионат мира себе гарантировала сборная Бразилии. Сборная России на правах принимающей стороны не участвует в отборе.

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