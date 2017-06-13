Подписаться на уведомления
 

НАТО обеспокоено ростом вооружений на Южном Кавказе

 

Все страны-участницы НАТО обеспокоены ростом вооружений в регионе Южного Кавказа. Как сообщает "Новости Армения", об этом на встрече с журналистами 12 июня в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, это сопровождается политической напряженностью. «Как вы знаете, две страны-союзницы НАТО (Франция и США) являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И они привержены мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха», - отметил Аппатурай.

Позиция НАТО, продолжил он, вполне ясна – понижение напряженности, понижение уровня военных действий и мирный процесс.

806 просмотров


Старости
Центр эпидемиологии: «Отравление детей произошло из-за воды»
Центр эпидемиологии: «Отравление детей произошло из-за воды»
Наша погода
Сегодня 24° / 18°
14 Июн 26° / 19°
15 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Вот почему Морскую администрацию Азербайджана признали лучшей в мире
НАТО обеспокоено ростом вооружений на Южном Кавказе
Сборная Ирана гарантировала участие на Чемпионате мира по футболу
Мощное землетрясение на Лесбосе
Белый дом осудил аресты митингующих в России
Еще один суд заблокировал указ Трампа
В Евросоюзе посоветовали Украине пока не думать о членстве
Азербайджан подарил Джибути медицинское оборудование
Катар начал получать продовольствие из Омана
Назван самый дорогой футболист мира
ФРГ вводит погранконтроль на границах
Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе «Он так хотел остаться в Баку…» Видео
Недовольство в Армении: фермеры против российских танков
Великобритания заступилась за Катар
Снова взлетели цены на яйца
Анкара позитивно оценивает переговоры по ЗРК С-400
Взрыв в армянском Раздане
Мощное землетрясение в Турции 6,2 балла; обновлено 18:35
В Германии задержаны четверо предполагаемых террористов
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Межбанк дарит клиентам туристические страховки
Создан оперативный штаб в связи с отравлением детей
Азербайджанские банки резко увеличили продажу долларов
В Баку мужчину забодала корова
Потасовка между армянами и грузинами в Тбилиси Видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться