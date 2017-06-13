НАТО обеспокоено ростом вооружений на Южном Кавказе

Все страны-участницы НАТО обеспокоены ростом вооружений в регионе Южного Кавказа. Как сообщает "Новости Армения", об этом на встрече с журналистами 12 июня в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, это сопровождается политической напряженностью. «Как вы знаете, две страны-союзницы НАТО (Франция и США) являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И они привержены мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха», - отметил Аппатурай.

Позиция НАТО, продолжил он, вполне ясна – понижение напряженности, понижение уровня военных действий и мирный процесс.