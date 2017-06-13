Вот почему Морскую администрацию Азербайджана признали лучшей в мире

Как сообщал ранее haqqin.az, базирующаяся в Лондоне Международная морская организация (ИМО) провела аудит, по результатам которого Государственная морская администрация Азербайджана признана одной из передовых в мире.

При этом Азербайджан опередил страны Европы и Скандинавии и наряду с Германией занял одно из передовых мест среди 172-х морских стран мира.

Стоит отметить, что Международная морская организация (ИМО), начавшая функционировать в 1959 году, отвечает за повышение надежности и безопасности судоходства в области международной торговли и за предотвращение загрязнения моря с судов.

ИМО обеспечивает механизмы для сотрудничества между правительствами в формировании норм и правил, связанных с техническими вопросами, влияющими на международное судоходство, для содействия принятию максимально осуществимых стандартов безопасности и эффективности морского судоходства, а также для охраны морской среды через предотвращение и борьбу с ее загрязнением судами.

Более 40 конвенций и соглашений, а также около тысячи кодексов и рекомендаций, разработанных ИМО, осуществляются в мировом масштабе.

Азербайджан является членом ИМО с 1995 года. Аудиторская экспертная группа этой организации с 28 мая по 6 июня находилась в Баку и проводила проверки в Государственной морской администрации Азербайджана. Именно по итогам этого аудита Азербайджан занял одно из самых высоких мест в мире в морской сфере.

Целью проведенного аудита была проверка уровня внедрения международных норм и конвенций, к которым присоединился Азербайджан. С этой целью аудиторская группа проверила безопасность судоходства в акватории всех морских портов и территориальных вод Азербайджана, изучила механизм контроля за судами, входящими и выходящими из портов Азербайджана и соблюдение международных конвенций в этой сфере, а также вопросы охраны окружающей морской среды.

По результатам аудита выявлено, что меры, реализуемые в сфере мореходства в Азербайджане, полностью соответствуют принятым нормативно-правовым актам и всем требованиям Международной морской организации.

Исследование, проведенное Аудиторской экспертной группой, выявило, что контроль за стандартами, деятельность капитанов и система управления движением судов во всех территориальных водах Азербайджана, организованы на высоком уровне.

Аудиторы также высоко оценили тот факт, что азербайджанские инспектора, проверяющие корабли на соответствие требованиям международных конвенций, согласно правилам, должны состоять только из опытных моряков.

Аудиторская экспертная группа пришла к выводу, что эти правила, сформированные Государственной морской администрацией Азербайджана, могут считаться самым лучшим опытом (Best practise) для других морских стран.

Было также подчеркнуто, что механизмы взаимодействия, сформированные между Государственной морской администрацией, Министерством обороны, МЧС, Минэкологии и природных ресурсов и другими госструктурами, полностью соответствуют передовому международному опыту.

Именно эти критерии послужили тому, что Азербайджан занял столь высокое место в рейтинге по мореходству. Результаты данного аудита в будущем также будут способствовать развитию транзитного потенциала страны.