ИГИЛ угрожает терактами в США и России

Террористическая группировка «Исламское государство» призывает сторонников совершать нападения в США и Европе в священный для мусульман месяц Рамадан.

Как сообщает AP, в сети оказалась запись члена группировки Абу ал-Хассан ал-Мухаджера, который оценил атаки на Тегеран 7 июня, назвав Иран «слабее чем паутина» и призвав к новым атакам. Он также призвал к терактам в России и Австралии, отметив, что «рай достигается под тенями мечей».

Отметим, что в результате серии терактов в Тегеране 7 июня погибли 17 человек, еще 43 получили ранения.