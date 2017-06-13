Подписаться на уведомления
 

Навального арестовали на 30 суток

 

Симоновский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Навального признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации»). Суд посчитал несостоятельными доводы адвокатов Навального, которые просили прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого ему правонарушения.

12 июня в Москве на Тверской улице прошла несогласованная с властями антикоррупционная акция сторонников оппозиции. В этот же день там проходил фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», из-за чего часть улицы была перекрыта и сделана пешеходной. Демонстранты стали приходить туда после призыва Алексея Навального.

474 просмотров


Старости
Центр эпидемиологии: «Отравление детей произошло из-за воды»
Центр эпидемиологии: «Отравление детей произошло из-за воды»
Наша погода
Сегодня 23° / 17°
14 Июн 25° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Аятолла Хаменеи: "ИГИЛ создала Америка"
На учениях Румынии и Болгарии разбился самолет
Навального арестовали на 30 суток
ИГИЛ угрожает терактами в США и России
Вот почему Морскую администрацию Азербайджана признали лучшей в мире
НАТО обеспокоено ростом вооружений на Южном Кавказе
Сборная Ирана гарантировала участие на Чемпионате мира по футболу
Мощное землетрясение на Лесбосе
Белый дом осудил аресты митингующих в России
Еще один суд заблокировал указ Трампа
В Евросоюзе посоветовали Украине пока не думать о членстве
Азербайджан подарил Джибути медицинское оборудование
Катар начал получать продовольствие из Омана
Назван самый дорогой футболист мира
ФРГ вводит погранконтроль на границах
Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе «Он так хотел остаться в Баку…» Видео
Недовольство в Армении: фермеры против российских танков
Великобритания заступилась за Катар
Снова взлетели цены на яйца
Анкара позитивно оценивает переговоры по ЗРК С-400
Взрыв в армянском Раздане
Мощное землетрясение в Турции 6,2 балла; обновлено 18:35
В Германии задержаны четверо предполагаемых террористов
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Межбанк дарит клиентам туристические страховки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться