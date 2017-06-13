Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Навального признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации»). Суд посчитал несостоятельными доводы адвокатов Навального, которые просили прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого ему правонарушения.

12 июня в Москве на Тверской улице прошла несогласованная с властями антикоррупционная акция сторонников оппозиции. В этот же день там проходил фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», из-за чего часть улицы была перекрыта и сделана пешеходной. Демонстранты стали приходить туда после призыва Алексея Навального.