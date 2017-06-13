Главное не личность, а программа. Такой вывод следует из шагов, предпринятых Кремлем в ходе начавшейся подготовки к предстоящим в следующем году президентским выборам. Особой интриги их исход не таит: если на старт выйдет действующий президент Владимир Путин (пока он об этом не объявлял), то он же, очевидно, и придет первым к финишу – причем с огромным отрывом. Рейтинг его поддержки среди российского населения, согласно всем соцопросам последних лет, стабильно превышает 80%. И даже если в этих процентах, как утверждает оппозиция, и кроется некое преувеличение, то вряд ли – принципиальное.

Поэтому, пожалуй, основной вопрос предстоящей президентской кампании – не личность победителя, а программа, которую он будет реализовывать на высшем государственном посту. И главное, что волнует население – это экономические проблемы. Ведь начиная с 2008 года, страна пережила уже две волны серьезнейшего кризиса – сначала мирового, а затем и внутреннего, вызванного падением цен на нефть и международными санкциями. От последней волны российская экономика не отошла до сих пор. Доходы населения в реальном измерении падают уже третий год подряд, бюджет остается дефицитным. В связи с этим растут всевозможные налоги и поборы. В то же время людям остается только мечтать о былых темпах роста зарплат и пенсий. Все это, разумеется, добавляет социального напряжения в обществе и способствует росту протестных настроений.

Понимая всю остроту проблемы, еще в прошлом году Кремль поручил сразу двум группам уважаемых экспертов-экономистов, стоящих на разных идейных позициях, разработать социально-экономическую стратегию страны до 2035 года. Одну из них, придерживающуюся либеральных подходов в экономике, возглавил давний соратник Путина, в прошлом многолетний министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. А вторую - широко известный в предпринимательском сообществе бизнес-омбудсмен и основатель Партии Роста Борис Титов.

Призвав сразу две команды, президент тем самым демонстрирует обществу отсутствие монополии на истину, по крайней мере, в экономических вопросах, а также умело «бросает кость» электорату: теперь либерально настроенная его часть может болеть за Кудрина, а «патриоты» и государственники – за Титова.

Главная задача обеих стратегий - предложить такие рецепты, чтобы в обозримой перспективе российская экономика могла выйти на ежегодные темпы роста выше среднемировых, которые сейчас равны примерно 3%. Это представляется крайне амбициозной целью с учетом того, что данный показатель в последние годы в стране падал.

Сейчас обе программы готовы и на недавнем Петербургском международном экономическом форуме их основные положения прошли апробацию. Главный вопрос – какую из двух стратегий выберет Владимир Путин и как он вообще распорядится этими разработками?

Приоритеты Кудрина

Алексей Кудрин выступает с программными заявлениями примерно с середины прошлого года. Но что именно вошло в финальный вариант его стратегии, пока неизвестно. Документ публично до сих пор не был представлен никому, собственно, кроме президента Путина.

Но по многочисленным высказываниям ее главного составителя, об основных тезисах документа вполне можно судить. Как сообщил Кудрин, его стратегия состоит из трех главных приоритетов и нескольких проектов. Главные приоритеты — люди, технологии и госуправление.

Автор считает, что правительству надлежит увеличить расходы на образование и здравоохранение — по 0,7% ВВП на каждую отрасль за следующие шесть лет. На инфраструктуру - дорожное строительство, создание новых скоростных магистралей, внедрение технологий в современном транспорте - предлагается увеличить финансирование на 0,8% ВВП.

Чтобы реализовать этот план, необходимо сократить (или хотя бы не наращивать) расходы федерального бюджета на оборону, безопасность и общегосударственные цели. Кроме того, Кудрин считает возможным повысить целевой размер дефицита бюджета с 1 до 1,5% ВВП.

В то же время программа ЦСР поддерживает общий курс Минфина на снижение дефицита бюджета, а также жесткую денежно-кредитную политику российского Центробанка, направленную на достижение годовой инфляции на уровне около 4%.

Вероятнее всего, в документ войдет предложение по повышению пенсионного возраста- с целью сокращения весьма обременительных бюджетных расходов на пенсионное обеспечение. В предварительных материалах ЦСР предлагалось повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с шагом по полгода в год, начиная с 2019 года.

Итогом наращивания инвестиций в человеческий капитал, перехода на новые технологии, структурных реформ, улучшения делового климата и прочих мер должно стать двукратное увеличение несырьевого экспорта, рост производительности труда на треть и выход экономики на темпы роста 3–3,5% в период до 2024 года.

Рецепты от «Столыпина»

Альтернативная программа создается под редакцией Бориса Титова группой экономистов, объединенных во влиятельный в России «Столыпинский клуб». В отличие от «кудринцев», свою Стратегию Роста они представили уже несколько месяцев назад, и все обсуждения ее делают максимально открытыми и публичными.

Но от критики оппонентов их это не спасает, и главные претензии связаны с дирижистскими подходами, которые стратегия «столыпинцев» исповедует. Ключевым ее элементом является смягчение денежно-кредитной политики, вброс в экономику больших сумм денег и обеспечение условий, которые способствовали бы появлению долгосрочных и дешевых кредитов.

Авторы Стратегии Роста полагают, что Банку России стоит отказаться от таргетирования инфляции и начать снижать ключевую ставку с нынешних 9-10% до уровня «инфляция плюс 2%». Объем «подкачки» денег в экономику должен составить около 1,5 трлн рублей, которые пойдут на докапитализацию институтов развития и рефинансирование кредитных программ, направленных на производственные инвестиции.

«Нужны дешевые кредиты, низкие тарифы, нормальный уровень возврата на капитал — вот что важно в первую очередь», — говорит Титов. По его мнению, административные барьеры и коррупционная рента не столь существенны для бизнеса.

Эффект от реализации своих предложений «Столыпинский клуб» оценивает выше, чем ЦСР, — по его расчетам, реально выйти на темпы роста ВВП выше 5% в год.

Как скрестить ужа и ежа

Понятно, что авторы конкурирующих стратегий и близкие к ним экономические круги активно обмениваются критическими стелами в адрес разработок друг друга. Например, мало популярная идея «кудринцев» о повышении пенсионного возраста не вызывает перед президентскими выборами никакого энтузиазма ни в Кремле, ни в широких массах населения. В свою очередь, не выдерживает критики и идея «столыпинцев» о том, чтобы наводнить экономику деньгами. Опыт предыдущих лет научил россиян, что львиная доля этих денег не пойдет ни на какое «развитие», а осядет в карманах избранных олигархов. Народ же получит на выходе лишь резкий всплеск инфляции, которая в последнее время только-только начала замедляться.

В связи с этим во властных коридорах все активнее муссируется версия о том, что Путин вовсе не будет делать выбор в пользу одной из двух конкурирующих стратегий. В качестве официальной программы он возьмет стратегию правительства, над которой сейчас усиленно работает Министерство экономического развития. При этом ее авторам будет рекомендовано включить в окончательный текст «все лучшее», что содержат стратегии Кудрина и Титова.

Какой именно документ родится в недрах чиновничьих кабинетов – пока покрыто полным мраком. Вероятнее всего, команда «четвертого срока» президента Путина соберет окончательную программу не раньше осени этого года. Возникает вопрос: возможна ли в принципе конвергенция существующих программ? Чиновники отвечают на него положительно. Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович даже насчитал, что программы Кудрина и Титова совпадают на 70%.

Сами авторы конкурирующих стратегий, хоть и не говорят этого вслух, но пребывают в ужасе от того, что им могут предложить скрестить «ужа» и «ежа»- настолько разные и взаимоисключающие у них подходы по принципиальным позициям.

Мы же со своей стороны рискнем предположить, что какую бы стратегию в конце концов власти не приняли, жить и развиваться по ней реально страна не будет. Надо полагать, что когда выборы пройдут, все эти программы, так же как и их многочисленные документы-предшественники, будут благополучно задвинуты на самую дальнюю полку.

Расстраиваться по этому поводу, пожалуй, не стоит. Реальность 2035 года все равно окажется совершенно другой, нежели написано на бумаге. На памяти уже не слишком молодого автора этих строк не было ни одной стратегии, которая учитывала бы, к примеру, наличие экономических кризисов или точно предсказывала бы цену нефти, не говоря уж про предвидение политических событий, итогов выборов, войн, глобальных конфликтов или природных катастроф. Между тем, все эти события происходят в реальной жизни, и наверняка кардинально и непредсказуемо изменят мир и страну через 18 лет.