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Нефть продолжает дорожать

 

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают подниматься, хотя инвесторы по-прежнему скептически относятся к ожиданиям, что усилия ОПЕК+ помогут ослабить переизбыток топлива на мировом рынке, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,22 (0,46%) — до $48,51 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,14 (0,29%), завершив торги на уровне $48,29 за баррель.

Цены на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,18 (0,39%) — до $46,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $0,25 (0,55%) и закончила день на уровне $46,08 за баррель.

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