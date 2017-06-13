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Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 129 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 129 раз",- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

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Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
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