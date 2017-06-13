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Израильская разведка помогла американцам

 

Американская разведка с помощью израильских коллег узнала о планах боевиков террористической группировки «Исламское государство» использовать ноутбуки в качестве бомб для самолетов, сообщает газета New York Times.

Ссылаясь на американских представителей, издание указывает, что израильские специалисты в области кибербезопасности «несколько месяцев назад внедрились в небольшую группу по подготовке взрывных устройств в Сирии».

«Так, США узнали, что террористы разрабатывают взрывные устройства, которые выглядят точно как батареи к ноутбукам и могут «одурачить» системы проверки в аэропортах», — говорится в материале.

Как отмечается, данная информация «привела к появлению в марте запрета на провоз в салонах самолетов больших электронных устройств в США и Великобританию из десяти аэропортов в восьми странах с преимущественно мусульманским населением».

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