Путин: «США используют террористов для раскачки ситуации в России»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США используют террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанном телеканалом Showtime, передает Росбалт.

Президент заявил, что, когда начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, США, «к сожалению, поддержали эти процессы».

Он отметил, что «холодная война» ушла в прошлое, у России были «ясные и прозрачные отношения со всем миром, с Европой и США». По его словам, «конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов».

«И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», — сказал Путин.

Кроме того, Путин пообещал Стоуну рассказать о стратегии США в отношении России после выхода на пенсию. «Я вам обязательно на этот вопрос отвечу и очень подробно, и очень откровенно, но только после того, как выйду на пенсию», — сказал Путин.