Заместитель генконсула Бангладеш привез в США раба

Заместителю генерального консула Бангладеш Мохаммеду Шахельдул Исламу предъявили обвинения в организации незаконной рабочей деятельности. Об этом сообщает NY Daily News со ссылкой на заявление прокуратуры района Куинс (Нью-Йорк).

По словам прокурора Ричарда Брауна, 45-летнего дипломата также обвинили в «применении физической силы и угроз по отношению к работавшему на него человеку, которому он отказывался платить».

Из документов следует, что Ислам помог в организации перевозки гражданина Бангладеш на территорию США, после чего забрал у него паспорт, заставлял работать и регулярно избивал. Он также грозился депортировать мужчину и убить всех членов его семьи.

Суд начнет рассматривать дело 28 июня текущего года. В том случае, если дипломата признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.