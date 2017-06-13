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ОАЭ и Саудовская Аравия смягчили воздушную блокаду Катара

 

Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты при рейсах в Катар и из него, передает РИА Новости со ссылкой на информагентство WAM.

Ранее ряд арабских стран Персидского залива, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, закрыл свое воздушное пространство всем международным авиарейсам, следующим в Катар и из него.

Запрет «не касается авиакомпаний и самолетов, не зарегистрированных в ОАЭ и Катаре и желающих пересечь воздушное пространство страны, направляясь в Катар и из него», сообщило во вторник агентство.

Аналогичное решение принято управлением гражданской авиации Саудовской Аравии.

Также, согласно новым изменениям, частные и чартерные рейсы, за исключением тех, что совершаются катарской авиацией, могут заходить в воздушное пространство ОАЭ по пути в и из Катара при условии получения предварительного разрешения не менее чем за 24 часа. Для этого потребуется сообщить полную информацию о рейсе, включая имена пассажиров и характер груза, сообщает агентство.

При этом управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило свое первоначальное решение о запрете всем авиакомпаниям и самолетам, зарегистрированным в Катаре, на посадку в аэропортах и прохождение через воздушное пространство ОАЭ. Рейсы авиакомпаний из ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран в Катар полностью отменены.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

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