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Назван худший в мире аэропорт

 

Аэропорты Великобритании попали в список худших аэропортов мира по версии компании AirHelp, передает Daily Mail.

Отмечается, что худшим аэропортом был назван международный аэропорт Кувейта. Лондонская воздушная гавань Гатвик заняла второе место в антирейтинге.

Аэропорты Манчестера и Эдинбурга разместились на третьей и пятой позиции соответственно.

При этом сингапурский аэропорт Чанги был назван лучшим в мире. На территории данного аэропорта находится сад с бабочками, кинотеатр, бассейны, большие сады и искусственный водопад. К 2019 году в воздушной гавани также установят лабиринт из растений и систему создания искусственных облаков.

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