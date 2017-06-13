Назван худший в мире аэропорт

Аэропорты Великобритании попали в список худших аэропортов мира по версии компании AirHelp, передает Daily Mail.
Отмечается, что худшим аэропортом был назван международный аэропорт Кувейта. Лондонская воздушная гавань Гатвик заняла второе место в антирейтинге.
Аэропорты Манчестера и Эдинбурга разместились на третьей и пятой позиции соответственно.
При этом сингапурский аэропорт Чанги был назван лучшим в мире. На территории данного аэропорта находится сад с бабочками, кинотеатр, бассейны, большие сады и искусственный водопад. К 2019 году в воздушной гавани также установят лабиринт из растений и систему создания искусственных облаков.