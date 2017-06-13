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Взрыв у британской военной базы на Кипре

 

Небольшой взрыв произошел рядом с отделением полиции при британской военной базе на Кипре, один полицейский получил незначительные ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел во вторник утром около отделения базы Декелия. По данным представителя базы, здание отделения получило незначительные повреждения, проводится расследование инцидента.

«На месте происшествия работают следователи, которые пытаются выяснить причину взрыва. Сейчас расследование рассматривается как уголовное», — заявил представитель британских военных баз на Кипре.

Великобритания сохранила на Кипре под своим полным суверенитетом территорию площадью 99 квадратных миль, на которой расположены две крупные военные базы — Декелия и Акротири, а также обеспечила себе право использовать другие «небольшие участки» и инфраструктуру в связи с деятельностью баз и объектов. Помимо этих баз имеется еще несколько других военных объектов и сооружений Англии и США.

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