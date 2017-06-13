Родственница Асада попросила убежище в Германии

Вдова двоюродного брата сирийского президента Башара Асада подала запрос на получение статуса беженца в Германии и сейчас проживает в центре временного размещения в районе Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на местные власти.

Однако запрос женщины, имеющей наряду с сирийским еще и ливанский паспорт, был отклонен. Она подала апелляцию на такое решение местных властей, пишет издание.

«Причина подачи ходатайства о предоставлении убежища нам неизвестна», — заявил представитель властей Варендорфа Ральф Хольтштиге.

По данным издания, в центрах временного размещения женщина неоднократно сталкивалась с враждебным отношением со стороны своих соотечественников.