Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял послов и глав диппредставительств мусульманских стран, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, прием состоялся в связи со священным месяцем Рамазан.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял послов и глав диппредставительств мусульманских стран, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, прием состоялся в связи со священным месяцем Рамазан.
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