Путин рассказал о своих погибших братьях

Дочери Путина не занимаются политикой и крупным бизнесом. Их деятельность связана с наукой и образованием. Об этом рассказал сам президент РФ в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По его словам, ему жаль, что он редко видится с дочерьми и внуками. На вопрос Оливера Стоуна в интервью для телеканала Showtime, любит ли он своих внуков, Путин ответил: «Очень».

Также глава России рассказал, что он поздний ребенок. Два его старших брата погибли, один из них — в блокадном Ленинграде во время войны.

Не обошлось и без вопроса о работе с Борисом Ельциным. Путин признался, что бывший президент предлагал ему стать премьер-министром, но он отказался. Несмотря на то, что решение было непростым, в первую очередь, он беспокоился о безопасности своих детей.

«Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и что делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?» — сказал Путин.

Напомним, Путин дал большое интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Съемки проходили несколько раз, во время которых беседы длились по несколько часов. В итоге смонтирован документальный фильм из четырех серий. Премьера состоится в США 13 июня.