Мать искалеченного армянского солдата начала голодовку

Голодовку перед зданием правительства Армении вместе с несовершеннолетней дочерью начала мать солдата Артура Асаняна, вернувшегося после военной службы в Мардакерте (Карабах) с проблемами со здоровьем, сообщает армянский портал Epress.am.

Асли Асанян требует от Министерства обороны Армении оплатить лечение сына. Через 23 месяца после призыва Асаняна демобилизовали на основании заключения о негодности к военной службе.

До начала акции женщина посетила оборонное ведомство, где, по ее словам, была принята каким-то генералом.

«С его слов я поняла, мол, «ваш ребенок лежит в больнице Красного Креста, проживет, сколько проживет». Я дала здорового солдата, верните мне его», — заявила Асанян в беседе с Epress.am.

Полицейские попросили женщину не сидеть у здания с плакатами в руках, а войти внутрь.

«Я написала правительству три месяца назад, не ответили. Никуда я не пойду, пока сына не вылечат», — говорит женщина.

Чтобы приехать из Гюмри в Ереван, Асанян взяла в долг. Денег на лечение сына у нее нет. Женщина заявляет, что отказывается отправлять в армию младшего сына.

Epress.am сообщал о жалобах семьи две недели назад. Согласно заявлению министерства, у Асаняна диагностировали «спинальную амиотрофию, эрозивный гастрит, бульбит в клинической фазе ремиссии. Левостороннее варикоцеле II-IIIO».

В то же время Минобороны признает, что болезнь проявилась во время службы.

«Учитывая, что впервые болезнь проявилась и была диагностирована в ходе службы, определена причинная связь с военной службой, да, приобретена в период военной службы. При установлении связи с военной службой также сыграло роль то обстоятельство, что А.Асанян был призван и более года служил без неврологических проблем.

Мать Асаняна неоднократно обращалась к премьеру и министру обороны Армении с просьбой организовать лечение за границей, о чем было доложено министру, а заявителю передан письменный ответ начальника Генштаба ВС Армении о том, что по статье 33 закона Армении «О соцобеспечении военнослужащих и членов их семей» право оплачивать из госбюджета лечение за рубежом, расходы на транспорт и проживание имеют исключительно военнослужащие, раненные или получившие увечья при боевом дежурстве либо при исполнении служебных обязанностей на передовой, или приобретшие вследствие этого болезнь. Болезнь А.Асаняна не связана с боевым дежурством или получением ранения/увечья при исполнении служебных обязанностей на передовой», — говорится в ответе Минобороны Армении.