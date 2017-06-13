В Баку пропала 18-летняя девушка

В Баку без вести пропала 18-летняя девушка, передает АПА.
Согласно информации, в полицию поступило заявление об исчезновении Амиры Амралиевой, 1999 года рождения.
В Баку без вести пропала 18-летняя девушка, передает АПА.
Согласно информации, в полицию поступило заявление об исчезновении Амиры Амралиевой, 1999 года рождения.
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