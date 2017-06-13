Пойдет ли узбекский газ через Азербайджан?

Узбекистан и Азербайджан создали совместное предприятие (СП) в нефтегазовой сфере. Оно будет работать в том числе в азербайджанском секторе Каспия, сообщает haqqin.az со ссылкой на RCC — специализированный журнал новостей нефтегазовой сферы.

«Узбекистан хочет воспользоваться богатым опытом SOCAR, в том числе по разработке морских месторождений (намечается более активное освоение нефте- и газовых ресурсов в узбекистанском секторе Аральского бассейна – ред.). У нас пять нефтегазоносных месторождений», — приводит журнал слова директора Института геологии и развития нефтяных и газовых месторождений Узбекистана Гайбуллы Абдуллаева.

Эксперт напомнил, что «узбекский газ экспортируется в Россию, Кыргызстан, Казахстан и Китай: Узбекистан экспортирует до 20 млрд кубометров газа в год».

Планируется также, по словам Г.Абдуллаева, создать азербайджано-узбекистанское СП по разработке химических реагентов. Создание таких предприятий — «начало большой работы», включающей и «транзит энергоресурсов».