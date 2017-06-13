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Дело Лапшина передано в суд

 

Материалы уголовного дела Александра Лапшина направлены в суд, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах, передает Trend.

Материалы представлены на рассмотрение судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсата Аббасова.

В ближайшие дни станет известно время заседания подготовительного судебного процесса.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011 и октябре 2012 годов.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. 7 февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения о его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции Лапшина в Азербайджан 8 февраля Министерством иностранных дел Азербайджана, в соответствии с требованиями международного законодательства, была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

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