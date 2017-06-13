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Ильхам Алиев: «Армянские зверства были совершены против всего мусульманского мира»

 

Армянские зверства на оккупированных территориях были совершены не только против Азербайджана, но и против всего мусульманского мира. Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече по случаю священного месяца Рамазан с послами и главами дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.

«У Азербайджана очень тесные связи со странами, которые вы представляете. Мы активно сотрудничаем в двустороннем формате, всегда поддерживаем друг друга на международной арене. В особенности очень успешным является сотрудничество со странами, представляемыми вами, в ООН и других международных организациях.

Как вы знаете, Азербайджан — активный член Организации исламского сотрудничества. По линии организации в Азербайджане проведено много престижных мероприятий. В прошлом году на саммите ОИС, проведенном в Турции, организация и ее члены еще раз выразили свою поддержку Азербайджану.

Азербайджан, в свою очередь, поддерживает мусульманские страны во всех международных организациях. На прошлогоднем саммите были предприняты очень важные шаги, приняты решения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. ОИС приняла много документов, резолюций по конфликту, в которых поддерживается справедливая позиция Азербайджана», — сказал глава государства.

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